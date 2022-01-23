Военный обозреватель издания EL PAÍS Мигель Гонсалес заявил, что Испания призвала направить истребители-бомбардировщики ВВС в Болгарию в рамках развертывания сил для сдерживания России.

В публикации утверждается, что Испания назначала на следующую неделю включение фрегата «Блас де Лезо» в постоянный союзный флот. Он будет участвовать в патрулях по Черному морю во время «максимальной напряженности в отношениях с Россией из-за угрозы вторжения на Украину».

При этом руководитель Министерства иностранных дел Испании Маргарита Роблес сообщила о приверженности страны НАТО, но указала, что правительство продолжает поддерживает «деэскалацию» и дипломатическое решение нынешнего кризиса, вызванное растущей агрессией России против Украины.