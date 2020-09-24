Искусство компромисса: почему Баку проиграл МИД России без боя?

Историкам и дипломатам известно, что понятие «компромисс» имеет очень глубокое значение в международных отношениях. Политическая история знает немало компромиссов, получивших название «великих». Но есть одно «золотое» правило, которому обучают будущих политиков и дипломатов еще со «школьной парты»: компромисс — это искусство возможного, он не исчерпывает полностью предмет конфликта, в особенности, если речь идет о принципах и ценностях.

Событие, произошедшее после встречи азербайджанской делегации, возглавляемой спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве является результатом отсутствия понимания азербайджанской стороной того самого искусства политического компромисса. Но обо всём по порядку.

Известный своей «проазербайджанской» позицией Сергей Лавров на встрече с нашей парламентской делегацией отметил, что высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Нагорном Карабахе препятствуют процессу урегулирования конфликта.

«Это позиция официальной Москвы. Российская сторона в процессе урегулирования выступает за возвращение 5 оккупированных районов, размещение миротворцев на территории и восстановление транспортно-коммуникационной системы», — сказал Лавров.

Цитата главы российского внешнеполитического ведомства, приведенная пресс-службой Милли Меджлиса (!), откровенно говоря, вызвала удивление у вашего покорного слуги. Зная этническое происхождение Лаврова, отношение возглавляемой им конторы к Азербайджану и к карабахскому конфликту в частности, было, мягко говоря, удивительно, что главный российский дипломат открыто высказался за возвращение хотя бы пяти оккупированных азербайджанских территорий. Да, читатель может возразить, что временами в различных документах по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха упоминалась формулировка о необходимости возвращения Азербайджану 5-7 оккупированных районов вокруг Карабаха, но открытого заявления, подкрепленного в статусе «официальной позиции России», тем более от Лаврова, не было.

Вполне естественно, что # не могло оставить такое заявление без внимания. Спустя некоторое время издание опубликовало оперативный и актуальный комментарий известного политолога, бывшего главы секретариата президента Эльдара Намазова (https://zerkalo.az/skazav-a-lavrovu-nuzhno-bylo-skazat-i-b/).

ПЕРВЫЙ УДАР

В вечерние часы азербайджанская сторона оказалась под «холодным душем». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос Sputnik, подчеркнула, что позиция России по этому вопросу хорошо известна. Она попросила впредь ориентироваться именно на нее, а не «на различные трактовки, которые делаются не российской стороной».

Что касается нагорно-карабахского урегулирования, то в ходе встречи Лаврова с азербайджанской стороной, по ее словам, обсуждались ранее озвученные базовые принципы урегулирования конфликта, «подразумевающие, в том числе, решение статусных вопросов Нагорного Карабаха, а также освобождение территорий вокруг него».

ВТОРОЙ УДАР

После Азербайджан получает второй удар со стороны…Милли Меджлиса. Сразу же после заявления Захаровой на сайте азербайджанского парламента текст опубликованного ранее релиза был отредактирован (!). Цитата сильно изменилась. Упоминание Никола Пашиняна, слова о «возвращении пяти оккупированных районов» и «размещении миротворцев» исчезли.

«Сергей Лавров в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом заявил, что Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, поддерживает решение проблемы и не жалеет усилий в этой сфере. Россия поддерживает территориальную целостность Азербайджана», — говорится в уже отредактированном варианте.

ТРЕТИЙ УДАР

К ночи Азербайджан получает третий, пожалуй, самый мощный удар от «Спутник-Армения», что вполне естественно. Армянские коллеги, сделав скриншоты двух разных релизов, нанесли добротный удар по нам в информационной войне (https://ru.armeniasputnik.am/politics/20200923/24568194/I-Pashinyan-iz-rechi-Lavrova-ischez-v-Baku-otredaktirovali-reliz-parlamenta-na-temu-Karabakha.html?fbclid=IwAR24gCX5gygQAjNm41hwZcfVS12fu8rcHzH-LativJteNTBbxofunAgFclE).

ВЫВОДЫ:

Во-первых, несмотря на злую иронию Захаровой, азербайджанская сторона не могла приписать Лаврову не озвученные им фразы. Хотя бы потому, что это вызвало бы огромнейший политический скандал. Понятно, что Сергей Лавров сказал эту фразу. Но, может быть на закрытой части встречи, когда идет непротокольная беседа «по душам». Видимо в Милли Меджлисе решили, что Лавров не обидится, если непротокольное заявление попадет в релиз об итогах встречи. Но Сергей Викторович обиделся.

Во-вторых, азербайджанская сторона дала «задний ход» в информационной битве, чем умело воспользовались в конторе «Спутник Армения». И неудивительно, что это разоблачающая азербайджанскую сторону публикация была написана в симоняновском издании. Близкие отношения Маргариты Симонян с Лавровым ни для кого не являются секретом.

Возникают естественные вопросы: почему пресс-служба Милли Меджлиса в срочном порядке изменила текст релиза? Неужели Лаврову были приписаны несказанные им заявления? Простите, но трудно поверить в то, что в пресс-службе азербайджанского законодательного органа решились бы на это.

С другой стороны, ведь Мария Захарова своей фразой «подразумевающие, в том числе, решение статусных вопросов Нагорного Карабаха, а также освобождение территорий вокруг него», по сути, подтверждает мысль, озвученную в первом релизе Милли Меджлиса. Неужели Лавров настолько грозный, что в Баку испугались его гнева? Разве не президент Азербайджана посадил на место Сергея Викторовича, когда тот осмелился заявить, что «Карабахская проблема – не внутреннее дело Азербайджана»? Что происходит, господа? Почему мы решили проиграть без боя? И это происходит тогда, когда глава государства заявляет о необходимости принципиальной и наступательной внешней политики.

Обидно, господа, за Азербайджан, обидно…

Исмайыл Вугарлы, специально для «Зеркало»