Ирана Гасымова посвятила вечер Марине Цветаевой

В Бакинском книжном центре состоялся очередной вечер проекта «Классика поэзии с Ираной Гасымовой».

Как сообщает #, на сей раз вечер был посвящен творчеству русской поэтессы Марины Цветаевой. На вечере стихотворения поэтессы декламировали известные поэты, актеры, музыканты.

Проекту поэтессы Ираны Гасымовой уже почти год. «За год, помимо вечера М.Цветаевой, с успехом прошли вечера посвященные В.Маяковскому, А.Пушкину, С.Есенину, М.Лермонтову. В скором будущем, я планирую провести ряд вечеров, посвященные современным поэтам, которые уже успели стать классиками. Я безмерно рада, что мой проект, благодаря замечательным талантливым людям, которые принимают в нем участие, уже на постоянной основе, стал таким востребованным и нужным», — заявила она #.