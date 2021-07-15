Соединенные Штаты были готовы возобновить переговоры по иранской ядерной программе в Вене, однако Тегеран запросил отсрочку на период до вступления в должность нового президента страны, которое должно произойти в августе. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепартамента, передает ТАСС.

«Мы были готовы продолжить переговоры, но иранцы запросили больше времени, чтобы разобраться с процессом вступления в должность нового президента», — сказала она. «Когда Иран завершит этот процесс, мы готовы планировать возвращение в Вену, чтобы продолжить переговоры», — пояснила сотрудница американского внешнеполитического ведомства.

«Мы остаемся заинтересованы в том, чтобы искать пути возврата к соблюдению СВПД, однако <…> это предложение не будет оставаться в силе бесконечно», — добавила она.