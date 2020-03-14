Иран выразил протест США

Министерство иностранных дел Ирана выразило протест США в связи заявлениями Вашингтона о том, что за атаку на базу западной коалиции в Ираке несёт ответственность Тегеран, сообщает РИА Новости.

«В связи с безосновательными заявлениями президента США о том, что Иран ответственен за атаку на базу сил коалиции Таджи в Ираке в МИД Ирана был вызван посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США, ему был заявлен решительный протест», — сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Представитель МИД Ирана также предостерёг Вашингтон от необдуманных действий, предупредив о последствиях, а также указал, что «незаконное присутствие» США является причиной напряжённости в Ираке.

В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения.