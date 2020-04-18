Иран уверяет, что «не имеет никаких связей» с армянскими сепаратистами в Карабахе

Иран осуждает любое действие, которое может нанести удар переговорному процессу по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

По словам посла, Иран всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана, передает Trend.

«Иран – одна из первых стран, желающих оказать помощь в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, выступить в качестве посредника. И в данном направлении были сделаны позитивные шаги. В нашем регионе необходимо установить стабильность и крепкое сотрудничество между государствами. Иран положительно относится к тому, что Азербайджан всегда демонстрировал готовность к урегулированию этого конфликта мирным путем. Иран не имеет никаких связей с незаконным режимом, установленным на оккупированных территориях Азербайджана. Что касается видеокадров в связи с грузоперевозками в Нагорный Карабах, то они являются фальсификацией», — сказал посол.

Джахангирзаде также подчеркнул, что Иран осуждает любые действия, которые могут нанести ущерб переговорному процессу по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Такие действия не помогут урегулированию конфликта и осложнят процесс. Армянская сторона должна доказать свои искренние намерения относительно урегулирования этого конфликта. Согласно резолюциям и документам ООН, оккупированные территории должны быть возвращены Азербайджану», — уточнил он.

На днях в армянских СМИ были распространены информация и видеокадры, на которых грузовики с иранскими госномерами перевозят на оккупированные территории Азербайджана топливо, сырье и продовольствие.