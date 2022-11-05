«Мы передали БПЛА России за несколько месяцев до войны в Украине».

Как передает # со ссылкой на IRNA, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан.

«Мы передали России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине. Мы договорились с министром иностранных дел Украины, что они предоставят нам имеющиеся у нее документы об использовании Россией иранских беспилотников в Украине. Две недели назад у нас была такая встреча в одной европейской стране, наши оборонные и политические делегации отправились в эту европейскую страну, но к сожалению, украинская делегация не приняла участие», — добавил министр.