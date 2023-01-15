Иран впервые подтвердил информацию о покупке у России истребителей Су-35. Как сообщил член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Шахрияр Хейдари, самолеты будут доставлены в страну уже в начале нового года по иранскому календарю, то есть после 21 марта, передает агентство Tasnim.

Их количество чиновник не назвал. Помимо истребителей Россия поставит Ирану вертолеты, ракеты и системы противовоздушной обороны. Подробностей Хейдари не привел. Сумма и условия сделки также не разглашаются.

В конце декабря западная разведка сообщала, что Россия собирается передать Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на дроны-камикадзе, которые используются для ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Изначально самолеты предназначались для Египта, контракт на их поставку Москва и Каир подписали в начале 2019 года. Сумма сделки оценивалась в $2 млрд. Однако затем Египет отказался от нее под давлением США, которые пригрозили ему санкциями.

О поставках Су-35 Египту впервые написал журналист Иван Сафронов. Его статья, опубликованная 18 марта 2019 года в «Коммерсанте», вызвала скандал в египетском оборонном ведомстве. После этого за ним начали слежку в России, писала «Би-би-си». В сентябре 2022 года Сафронов был приговорен к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

По данным американского Института изучения войны (ISW), Москва и Тегеран могли договориться о поставках истребителей в обмен на дроны 26 июля. Разведка сообщала, что вместе с беспилотниками Shahed-136 и Shahed-131 в Россию приехали иранские пилоты и техники для обучения обслуживанию Су-35.