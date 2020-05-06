Иран предупредил лидеров ядерной сделки об ответе на оружейное эмбарго

Президент Ирана Хасан Роухани написал письмо лидерам стран-членов ядерной сделки (РФ, Китай, Франция, Германия, Британия), в котором сообщил, каким будет ответ Тегерана на оружейного эмбарго против Ирана.
«Если когда-нибудь (после снятия) захотят, чтобы оружейное эмбарго против Ирана вновь было восстановлено под каким бы то ни было предлогом, каким бы то ни было механизмом, мы ответим так, как я написал в последнем параграфе своего письма, адресованном лидерам группы стран «4+1″. Они хорошо знают об ответе», — сообщил он в эфире иранского телевидения в ходе заседания правительства.
По его словам, реакция Ирана будет иметь серьезные последствия.
Он также сообщил, что выход США из ядерной сделки был «глупой ошибкой», о чем поняли в Вашингтоне, когда до снятия с Ирана оружейного эмбарго осталось немного.
«Американцы только 2 месяца как проснулись из своего безмятежного сна, поняли, какую крупную ошибку они совершили, выйдя из ядерной сделки. У них нет ни пути вперед, ни пути назад», — добавил он, отметив, что «для Америки более ядерной сделки не существует».
По его словам, Вашингтон может лишь повторно сделать запрос на вступление в соглашение, который надо для начало принять, а вместе с этим возместить ущерб, нанесенный санкциями Ирану.(РИА Новости)