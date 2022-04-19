Иран может заменить ряд позиций западных товаров в сфере бытовой химии, медицины, заявил РИА Новости председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов.
«Вполне вероятно, что, говоря об Иране, наш бизнес найдет альтернативу определенной западной продукции», — сказал Обыденов.
По его словам, альтернатива может быть найдена товарам повседневного спроса — начиная со средств гигиены для детей и взрослых до кухонной утвари.
«Так, Иран производит широкий ассортимент товаров бытовой химии. При наличии интереса с российской стороны возможна замена ряда позиций западных товаров на нашем рынке. И для этого не потребуется много времени», — сказал Обыденов.
Он также отметил, что в Иране достаточно развита медицина, фармацевтика и медицинский туризм, производство строительных и отделочных материалов.