Иран и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в области экспорта автомобилей на сумму $300 млн. Об этом сообщило в понедельник иранское агентство Fars со ссылкой на главу местной Ассоциации производителей автозапчастей, передает ТАСС.

«Россия станет еще одним покупателем автомашин, собранных на территории исламской республики, — заявил он. — Наши страны уже подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании на сумму $300 млн».

По данным агентства, Иран уже поставляет автомобили собственного производства в Азербайджан. Кроме того, первая партия автомашин, собранных на территории исламской республики, отправлена в Венесуэлу, ее объем составляет 1 тыс. транспортных средств.

28 сентября замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов заявил, что иранские автомобильные компании проявляют интерес к российскому рынку. Российская сторона, подчеркнул Каримов, будет рассматривать инициативы иранских партнеров по мере конкретизации их предложений и идей.

16 ноября глава концерна «Автоваз» Максим Соколов сообщил журналистам в кулуарах форума «Транспорт России», что компания изучает предложение Ирана о совместном производстве автомобилей.