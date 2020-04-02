Instagram и Facebook упали

В работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Downdetector.

Так, 71% обратившихся пользователей Instagram столкнулись с проблемой загрузки файлов. 19% испытывают трудности с входом в свой аккаунт и 8% не могут загрузить веб-сайт.

Больше всего жалоб на работу Instagram поступали из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Москвы, Парижа, Барселоны, Рима, Сан-Паул, Буэнос-Айрес и Лиссабона.

При этом среди пользователей Facebook 84% не могли загрузить сайт, а 15% имели трудности с авторизацией. Жалобы поступали чаще всего с территории Мексики, США, Аргентины, Великобритании, Польши и Нидерландов.