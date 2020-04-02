Instagram и Facebook упали

В работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Downdetector.

Так, 71% обратившихся пользователей Instagram столкнулись с проблемой загрузки файлов. 19% испытывают трудности с входом в свой аккаунт и 8% не могут загрузить веб-сайт.

Больше всего жалоб на работу Instagram поступали из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Москвы, Парижа, Барселоны, Рима, Сан-Паул, Буэнос-Айрес и Лиссабона.

При этом среди пользователей Facebook 84% не могли загрузить сайт, а 15% имели трудности с авторизацией. Жалобы поступали чаще всего с территории Мексики, США, Аргентины, Великобритании, Польши и Нидерландов.

| 2020-04-02T02:10:31+00:00 2 апреля 2020, 04:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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