Россия и Индия подписали контракт на поставку 70 тыс. автоматов Калашникова, заявил «Интерфаксу» гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. В рамках соглашения Дели получит автоматы АК-103.

Сумма контракта и другие его детали пока неизвестны. В концерне «Калашников» сообщили агентству, что могут приступить к производству и поставкам автоматов «в считанные месяцы».

АК-103 — автомат Калашникова с патронами 7,62х39 мм. Он создавался для подразделений сухопутных войск, также используется личным составом спецподразделений вооруженных сил и охраны.

Индия входит в пятерку крупнейших импортеров российской оборонной продукции. За первые шесть месяцев 2021-го она закупила у России продукции на $205 млн.