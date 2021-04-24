Индия обновила рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Суточный прирост заражений коронавирусом в Индии составил 346 786 случаев, это максимальный показатель с начала пандемии, сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день Индия занимает второе место на планете по числу зафиксированных случаев COVID-19. По данным минздрава страны, в республике выявлено более 16,6 миллиона случаев коронавируса. Выздоровели свыше 13,8 миллиона человек, скончались от осложнений заболевания 189,5 тысячи пациентов.

Рост числа инфицированных в Индии продолжается с середины февраля. При этом вакцинацию от коронавируса прошли более 138 миллионов жителей.

Предыдущий антирекорд по числу заражений COVİD-19 за сутки Индия установила накануне.

Ранее индийские врачи cообщили об обнаружении в штате Западная Бенгалия нового штамма коронавируса, получившего название B.1.618, данный вариант имеет двойную мутацию. В России случаев заражения этой формой зарегистрировано не было (aif.ru)