В октябре Россия вышла на первое место среди экспортеров нефти в Индию. Она обогнала Саудовскую Аравию и Ирак, сообщает газета The Economic Times со ссылкой на данные компании по отслеживанию танкерных перевозок нефти и газа по всему миру Vortexa.

«В октябре Россия поставляла в Индию 946 тыс. баррелей нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц и составляет 22% всего импорта сырой нефти в Индию. При этом на долю Ирака пришлось 20,5% октябрьских поставок в Индию, а на долю Саудовской Аравии — 16%», — сказано в отчетах компании.

Хотя крупнейшим покупателем российской нефти с доставкой по морю является Китай, импортировавший в прошлом месяце свыше 1 млн баррелей в день, Индия получала на 34% больше нефти из России за счет морских перевозок, чем Европейский союз.

По данным компании Vortexa, Индия также импортировала из России около 106 тыс. баррелей мазута в день в октябре, это также является новым рекордом.