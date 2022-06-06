Россия продолжает терять ключевые рынки сбыта сырьевых товаров на фоне санкций, введенных после вторжения в Украину.

Вслед за сложностями на рынке нефти, обвальным падением экспорта газа и зерна проблемы возникли у «Алросы» — крупнейшего в мире производителя алмазов, занимающего 29% глобального рынка в каратах.

Хотя компания не внесена «черные списки» Евросоюза, ее поставки на рынок Антверпена (Бельгия), где находится один из основных мировых центров торговли алмазами, в марте рухнули втрое, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Eurostat. В первый месяц войны в ЕС было продано 1,5 млн карат против примерно 4,5 млн в марте 2021 года.

Почти такое же обвальное падение спроса на российские алмазы было зафиксировано в Индии, где производится 95% всех бриллиантов мира и где проходит огранку основная часть сырья из России.

Всего с января по март Россия поставила в Индию 718 тысяч карат, что на 45% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (1,3 млн карат).

Частично падение продаж объясняется высокой базой прошлого года, когда «Алроса» распродавала запасы, накопленные во время пандемии, указывает аналитик Альфа-банка Борис Красноженов.

Другая причина — это проблемы с платежами и логистикой, предполагает он. В апреле Минфин США ввел блокирующие санкции против «Алросы», де-факто запретив расчеты в долларах за российские алмазы.

Компания еще в марте предупреждала клиентов о том, что расчеты желательно проводить в евро и других валютах. С Индией российские власти пытались договориться о торговле в рублях и рупиях, но существенного прогресса добиться не смогли.