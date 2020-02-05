Индийские Су-30МКИ получат ракету против «летающих радаров»

Истребители Су-30МКИ ВВС Индии через два года получат новую ракету против самолётов радиолокационного обнаружения, заявил РИА Новости директор департамента информационных технологий компании BrahMos Aerospace Правин Патхак.

По его словам, BrahMos Aerospace проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ракете «воздух-воздух», предназначенной для борьбы с самолётами дальнего радиолокационного обнаружения типа AWACS.

«Мы думаем, что она будет готова через два года. Планируется, что первыми их получат на вооружение истребители Су-30МКИ ВВС Индии», — сказал Патхак на выставке вооружений DefExpo India-2020