Основатель Tesla Илон Маск возглавил список миллиардеров, чьи состояния снизились больше всего на фоне общего падения американского рынка. Капитал Маска за неделю сократился почти на $24 млрд. На втором месте — Джефф Безос, обедневший на $19 млрд и спустившийся на третью строчку рейтинга Forbes.

Состояние главы Tesla Илона Маска за период с 14 по 21 января сократилось на $23,9 млрд. Бизнесмен возглавил список миллиардеров, чьи капиталы снизились больше всего на фоне общего падения американского фондового рынка.

Тем не менее Маску удалось сохранить лидерство в рейтинге богатейших людей мира. В свою очередь, основатель Amazon Джефф Безос за неделю обеднел на $19 млрд и опустился со второго на третье место в списке. Вторая строчка досталась главе LVMH Бернару Арно, состояние которого увеличилось на $4,5 млрд.