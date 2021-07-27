27 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национального собрания Пакистана Асадом Кайсером.

Как сообщает АПА, председатель Национального собрания Пакистана передал Президенту Азербайджана приветствия Президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви и премьер-министра Имран Хана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Президента и премьер-министра Пакистана, просил передать и его приветствия Арифу Алви и Имран Хану.

Поздравив главу государства с Победой, завоеванной в 44-дневной Отечественной войне, председатель Национального собрания сказал, что пакистанский народ отметил ее вместе с народом Азербайджана.

На встрече была отмечена важность визита председателя Национального собрания Пакистана в нашу страну с точки зрения дальнейшего развития двусторонних отношений. Кроме того, было подчеркнуто значение трехсторонней встречи председателей парламентов Пакистана, Турции и Азербайджана, которая служит развитию трехстороннего партнерства между братскими странами, отмечено, что Пакистан и Азербайджан являются братскими странами, постоянно поддерживающими друг друга во всех вопросах.

На встрече была выражена признательность за поддержку Пакистана во время Второй Карабахской войны, отмечено, что руководство дружественной страны поддержало Азербайджан с первых дней войны и выступило с важными заявлениями, касающиеся территориальной целостности Азербайджана.

В ходе беседы было подчеркнуто, что наши страны поддерживают друг друга во всех международных организациях. С удовлетворением вспомнив свой визит в Пакистан, Президент Ильхам Алиев подчеркнул необходимость дальнейшего расширения сотрудничества в различных сферах.

На встрече была затронута важность визита председателя Национального собрания Пакистана в Шушу, это было расценено как наглядный пример развития отношений между нашими странами.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено развитие сотрудничества между парламентами наших стран.