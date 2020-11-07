Ильхам Алиев объявил об освобождении новых территорий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении новых территорий.

«Доблестная Азербайджанская армия освободила села Юхары Вейселли, Юхары Сеидахмедли, Горан, Учюнджю Махмудлу, Гаджар, Диваналылар Физулинкого района, Юхары Мезре, Янархадж Джебраильского района, Гезьян, Бласолтанлы, Мерданлы, Губадлинского района, Бещдели, Зангиланского района, Гарабалуга, Мошхмаат Ходжалинского района, Атагут и Тсакури Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах- это Азербайджан!», — написал президент в своем Twitter.