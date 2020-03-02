Ильхам Алиев изменил состав азербайджано-турецкой межправкомиссии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об изменении распоряжения Президента Азербайджана «Об утверждении нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Турция со стороны Азербайджана».
Согласно распоряжению, новый состав совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Турция со стороны Азербайджана сформирован в нижеследующем виде:
Сопредседатель комиссии
Премьер-министр Азербайджана.
Члены комиссии:
министр экономики Азербайджана;
министр финансов Азербайджана;
министр энергетики Азербайджана;
министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана;
министр сельского хозяйства Азербайджана;
министр культуры Азербайджана;
министр образования Азербайджана;
министр здравоохранения Азербайджана;
министр молодежи и спорта Азербайджана;
премьер-министр Нахчыванской АР;
председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана;
председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана
председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана;
заместитель министра иностранных дел Азербайджана;
заместитель министра юстиции Азербайджана;
президент Азербайджанской государственной нефтяной компании;
председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги»;
чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане;
заведующий отделом (ответственный секретарь) международного сотрудничества Аппарата Кабинета министров.