В России на высоком политическом уровне принято решение, больше смахивающее на фантазию сумасшедшего. Французский винодельческий дом Moёt & Chandon, производящий одноименное шампанское, временно приостановил поставки своей продукции в Россию. Об этом сообщается в письме компании российским партнерам. Дело в том, что накануне российские власти запретили иностранцам использовать термин «шампанское» по отношению к их продукции.

Как уточняется в письме, прекращение поставок шампанского связано с поправками в федеральный закон «О регулировании алкогольной продукции», которые были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации ранее на этой неделе. Президент России Владимир Путин подписал этот законопроект 2 июля, отмечают РИА Новости.

Одобренный президентом законопроект вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, документ исключает понятие «шампанское» и разрешает использовать его только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.

«И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино», — добавили в Moёt.

Как следует из письма, изменения в законодательстве потребуют от компании пересертификации шампанских вин, чтобы изменить категорию и маркировку продукции на «игристое вино».

В компании уточнили, что производители шампанского пока «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка», — передает ВВС.

Шампанское Moët & Chandon, Don Perignon и Veuve Сlicquot производятся французским винодельческим домом Moët & Chandon, входящим в конгломерат LVMH.

То есть, речь идет о самых известных в мире брендах шампанского. И их Москва решила заставить отказаться от названия «шампанское», передав его только своим производителям, которые, ясное дело, выращивают свой виноград отнюдь не в провинции Шампань.

Что это такое? Очередная выходка Кремля на фоне не очень хороших отношений между Россией и Западом? Просто, чтобы позлить ЕС, показать европейцам, что ни во что не ставят их санкции?

Впрочем, высказывается и другое мнение. Что Москва таким образом «набирает карты» для дальнейших переговоров. Чтобы было куда отступать. Типа, вы нам вот это, а мы тогда отменим бредовый закон по шампанскому.

Своими мыслями на эту тему поделились с # известные иностранные эксперты.

Алекс Григорьевс, политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист (Латвия):

— Есть ли в этом абсурде и глупости логика? Давайте вместе поразмышляем на эту тему. Явно, в этом действии больше хамства, чем абсурда и глупости, а хамство сделалось характерной, даже обязательной чертой российской внешней политики. Значит, логика уже есть. Просто Россия еще раз хамит ненавистному Западу, а ненавистный Запад в лице президента Макрона еще раз «схавает» и поймет таинственную непостижимую Россию, вместо того, чтобы дать сдачи.

Другая обязательная черта российской внешней политики, это «бомбить Воронеж», то есть вредить своим, чтобы другие боялись. Ну, останутся россияне без шампанского. Не жили хорошо, так нечего и начинать. Опять логично.

И третий пункт, тоже вполне возможный и логичный. Кто-то очень влиятельный с долей в российских винных заводах пролоббировал запрет на настоящее шампанское. Пусть пьют свое, то есть его.

Подводим итоги – в нормальном мире да, это глупость и абсурд. А в России – вполне логично.

Владислав Иноземцев, российский политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук, социолог:

— В данном случае мне кажется, что не нужно видеть в произошедшем что-то большее, чем некую редкостную глупость российских законодателей. Дело в том, что сам закон, о котором идет речь, посвящен в первую очередь производству алкогольной продукции в РФ и обороту этой продукции внутри России. Как я предполагаю, он готовился командой Росалкогольрегулирования (Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка), совершенно безумной организацией, которая с момента своего появления была ответственна за несколько крупномасштабных кризисов в российской алкогольной промышленности и торговле. Она неоднократно устанавливала более жесткие ограничения для производства алкоголя в России, чем в европейских странах, и в общем-то, главной ее целью был действительно максимальный контроль над российским алкогольным рынком для прессинга производителей. То есть, это такая, я бы сказал, одна из наименее достойных организаций во всей российской бюрократии.

Так или иначе, мне кажется, эти поправки были подготовлены для того, чтобы упорядочить систему алкогольного производства в России, и тот факт, что под это попало французское шампанское – это, на мой взгляд, недоработка. Никакого торга с европейцами, никакой попытки игры с французами, чтобы потом отыграть назад, здесь нет и не просматривается. Речь идет только о безалаберности авторов закона. Соответственно, в данном случае нет задачи отменить обозначение французских вин как «шампанское».

Еще раз повторю, что никаких внешнеполитических демаршей, разрыва отношений, ничего подобного катастрофического между Россией и Францией не произойдет. Это безумие российской бюрократии, не имеющее никакой направленности на решение внешнеполитических задач.

P.S. Французский производитель Moet Hennessy согласился поставлять шампанское в РФ с маркировкой «игристое вино», сообщил Блумберг