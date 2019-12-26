«Ичеришехер» и «Казанский Кремль» подписали договор о сотрудничестве

Музейный центр «Ичеришехер» при Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» заключил договор о двустороннем сотрудничестве с Государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником «Казанский Кремль», сообщили Trend Life в Музейном центре.

Договор подразумевает сотрудничество в сфере обмена опытом между специалистами в области музейного дела, обмен выставками, проведение круглых столов и семинаров по развитию музейного дела.

Договор был заключен в министерстве культуры Республики Татарстан (Российская Федерация). Его подписали директор Музейного центра «Ичеришехер» Амина Меликова и директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева.

В церемонии подписания принимала участие министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

Министр отметила, что Казанский Кремль был построен в 10-11 вв., и здесь соседствуют памятники архитектуры различных эпох и культур. В 2000 году Казанский кремль, как и Ичеришехер, был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.