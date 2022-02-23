Японское правительство приняло решение ввести в отношении России ряд ограничительных мер, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам, передает Интерфакс.

Он призвал Москву «вернуться к дипломатическим шагам по урегулированию ситуации вокруг Украины», отметив, что признание независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР» является «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».

В связи с этим, сказал премьер, «наша страна приняла решение ввести санкции».

«В дальнейшем мы примем решение о деталях этих мер и без промедления проведем необходимые процедуры», — заявил премьер, отметив, что в случае ухудшения ситуации перечень мер может быть расширен.