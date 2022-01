Политический и в чем-то военный кризис сейчас разыгрывается вокруг Украины. Угроза российской агрессии находится в центре внимания и занимает первые полосы средств массовой информации. В США новости на федеральных телеканалах начинаются с сообщений об Украине и из восточной части Европы. Такого уже давно не было. Практически всегда американская новостная повестка сосредоточена на внутренних проблемах, которых достаточно много.

В какой-то момент в конце прошлого и начале текущего года казалось, что российская агрессия практически неизбежна. Все говорило о том, что у Москвы не осталось никаких политических рычагов принудить Киев принять ее условия, а западные страны, в том числе Германия и Франция к удивлению Кремля, заняли проукраинскую позицию в донбасском кризисе и вообще блокируются с США.

Военные эксперты сравнивают боевые возможности армий двух стран. Еще в начале кризиса над украинскими военными возможностями в России откровенно посмеивались. Приводились цифры количества танков и другой бронированной техники, численность личного состава и т.д. Особенно в этом преуспевали на российских телеканалах. И делали вроде бы очевидный вывод. Вторжение в Украину — это легкая военная прогулка, продлится она несколько дней и потери если и будут, то минимальные. И самое главное. Как выразился один из приглашенных военных экспертов, «НАТО за Украину не впишется».

После визита президента Владимира Зеленского в США осенью прошлого года ситуация начала быстро меняться. Какое-то время в Москве царило удивление. Турция, член НАТО, начала поставлять Киеву беспилотники Bayraktar TB2. На тактико-технических характеристиках этого оружия не останавливаемся, читатель о них достаточно осведомлен. Особенно в Белокаменной забеспокоились, когда один из беспилотников был применен на Донбассе против российских оккупантов.

Российская дипломатия попыталась воздействовать на Анкару разными способами, чтобы прекратить поставки не только беспилотников, но и другого оружия. Однако натолкнулись на твердый отрицательный ответ. Более того, на турецких верфях началась постройка боевых кораблей для военно-морских сил Украины.

Как оказалось, все это было только началом процесса. По мере концентрации российских войск на украинской границе поток самого современного оружия от западных партнеров, в первую очередь от США, Великобритании, стран Балтии, Польши и Чехии постоянно возрастает.

Украинский военный эксперт Юрий Бутусов подсчитал, что на 25 января вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают следующим противотанковым оружием:

Противотанковых управляемых ракет Javelin – 1200 (США);

Пусковых установок ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) Javelin — более 150 (США);

Противотанковых гранатометов NLAW — около 2200 (Великобритания);

Противотанковых управляемых ракет Стугна; Корсар; Барьер — около 7800 (Украина);

Пусковых установок ПТРК Стугна; Корсар; Барьер — около 700 (Украина).

БПЛА Байрактар с управляемыми противотанковыми ракетами и бомбами — 12 (Турция).

Остановимся на противотанковых гранатометах NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon — легкое противотанковое оружие следующего поколения). Разработка шведской фирмы Saab Bofors Dynamics (SAAB) и находится на вооружении армии Великобритании.

По своим функциям он соответствует ПТРК Javelin, но предназначен для стрельбы на дистанции до 600 м в том числе с закрытых позиций. Он особенно хорош для боев в городских условиях или на пересеченной местности. Наводка на цель занимает до 5 сек. и поражение ее практически 100%. Главное то, что действует принцип — выстрелил и забыл. Выпущенная ракета сама находит цель. Прицел оптический, что исключает распознавание пехотинца средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Боец может спокойно сменить позицию.

Из сказанного следует, что применение российских танков в больших количествах при вторжении наткнется на серьезное сопротивление с применением современного оружия. Так что гулять, где захотят по украинским полям они точно не смогут.

Рассматриваются возможности поставки Украине и авиационной техники. Белый дом 19 января сообщил о намерении передать ВСУ с баланса Пентагона пять вертолетов Ми-17 российского производства. Предположительно имеются в виду вертолеты Ми-17В-5 бывших ВВС Афганистана, которые находятся на территории Украины после ремонта на украинских предприятиях. Возможно, в последующем речь может идти о самолетах и вертолетах бывших ВВС Афганистана различных типов (включая и Ми-17), оставшихся как на территории США, так и перелетевших на территорию центральноазиатских республик.

Латвия и Литва получили согласие на передачу Украине со своих складов переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Не исключено, что это только начало более масштабных поставок из США.

Мы привели только некоторые примеры поставок и принятие на вооружение ВСУ западной военной техники. Все это сопровождается обучением личного состава украинской армии инструкторами из стран НАТО.

Все перечисленное и многое другое имеет не только военно-техническое значение, но и политическое. Уже отмечалось, что попытки российской пропаганды и пророссийской агентуры посеять панику и деформировать структуру управления украинским государством оказались безуспешными. Не в последнюю очередь и потому, что граждане понимают — армия в состоянии защитить свою страну. В том числе и с оружием партнеров в руках.

Второе не менее важное обстоятельство. Можно сколько угодно кричать на федеральных каналах с пеной у рта, что русский Киев (?!) будет взят за считанные часы, но специалисты в российском Генеральном штабе оперируют совершенно другими цифрами и фактами.

Они прекрасно понимают, что не будет легкой прогулки, а потери в людях и технике наоборот будут большими. При этом не следует поддаваться магии больших цифр возможностей российской армии. В частности, в ней около 3 тыс. танков, но далеко не все они могут быть переброшены к украинской границе и не все они в боеспособном состоянии. Пока здесь сосредоточено около 1000 танков и это фактически предел возможностей.

Где у России неоспоримое преимущество, так это в авиации и во флоте. Однако и здесь не все так просто. Есть вариант патрулирования авиацией стран НАТО украинского воздушного пространства, а это кардинально изменит всю ситуацию в воздухе. Сталкиваться даже с самолетами Дании и Нидерландов, не говоря о США и Великобритании ВВС России точно не будут.

Нечто подобное может произойти в Черном море. Не случайно туда следуют натовские корабли, а Турция как член НАТО может закрыть Проливы. Ведь война и она должна действовать по конвенции в Монтре.

В целом российское руководство своими действиями создало ситуацию дилеммы, когда каждый вариант хуже другого. Как говорит английская пословица, honey is sweet, but the bee stings — мед сладок, но пчела жалит. Другими словами, и хочется, и колется, а что мама велит в таком случае, оставляем на усмотрение читателя.

Украинский политический кризис при всей его важности и болезненности все-таки является частью более общей картины столкновения по линии Россия — Запад.

Об этом в заключительном материале.