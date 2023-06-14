Один из именитых русских писателей Салтыков-Щедрин изрек фразу, которая отражает реальность сегодняшней России: «Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют».

Цитата писателя проста, но гениальна. Гениальна и универсальна потому, что мысль можно проецировать на азербайджанскую действительность. С некоторыми корректировками.

Да простит меня дух Салтыкова-Щедрина за плагиат. Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в Азербайджане, я отвечу: мракобесие завладело умами нашей молодежи. А это намного хуже пьянства и воровства.

Дабы не быть голословным, приведу конкретный пример, который особо чувствительных может вогнать в ступор.

Итак, один из азербайджанских студентов (бакалавр) решил стать магистром. Возможно, он не слышал никогда слова Ленина: «Учиться, учиться, и еще раз учиться».

Однако наш студент решил пойти другим путем. Учиться он не хотел, и чтобы как-то сохранить хорошую мину при плохом учении, студент решил стать магистром с помощью темных сил.

Итак, некий студент захотел обмануть экзаменаторов с помощью джаду (порча). Не вышло. Педагоги в этой незримой борьбе одержали победу. А вот и сама новость.

Как передает media.az, в Азербайджане у одного из студентов, участвовавших во вступительных экзаменах в магистратуру, обнаружили «джаду»

Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий научный сотрудник Института фольклора НАНА, доктор философских наук Эльяр Исламоглу.

«Завернули что-то в красную ткань, сверху положили монетку и перевязали все это лентой. После этого они накапали на ткань расплавленный воск свечи. Представьте себе, что этот атрибут черной магии на экзамен в магистратуру в Баку принес студент, который четыре года получал высшее образование в университете.

Для того чтобы получить высокие баллы на экзаменах, нужно хорошо учиться, заниматься. Если бы с помощью колдовской магии можно было сдать экзамен, никто бы не стал вкладывать деньги в учебу», — отмечается в сообщении.

Удивительно и непостижимо: XXI век, люди уж приметили себе земельный участок на Марсе, и вдруг такой фортель от азербайджанского студента. Вперед в прошлое.

Печально то, что сей молодой человек четыре года получал ВЫСШЕЕ образование. И это наше будущее?

Немного грустно, что неизменный атрибут школьника и студента «шпаргалка» сегодня заменил джаду.

Да, нельзя отрицать тот факт, что джаду есть. Но непонятно одно: для чего нужен на экзамене? На этот вопрос я ответа не нашел.

Помните эпизод из комедии Гайдая «Приключения Шурика», когда абитуриент пытался обмануть педагога с помощью тогдашней технологии. Профессор в два счета раскусил хитрость молодого человека.

Тем не менее, профессор оценил, как сегодня говорят, креатив абитуриента и за выдумку поставил «5».

А вот нашему студенту никакой джаду не помог .И «пятерку» за связи с темными силами он не получил.

Самое прискорбное обстоятельство заключается в том, что это не единичный случай в сфере образования.

# уже писало о том, что в злых духов верит даже ректор https://m.zerkalo.az/v- azerbajdzhane-v-zlyh-duhov-i- porchu-verit-dazhe-rektor- pust-i-byvshij/.

Невероятно, но факт. Картина маслом. Ректор верит в порчу, студент с помощью джаду хочет стать магистром.

Откровенно говоря, такое будущее нам не нужно. Хочется уснуть и проснуться через сто лет и не увидеть подобного мракобесия и невежества. Надеюсь, так и будет. Как известно, надежда умирает последней..,