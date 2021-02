Хикмет Гаджиев посвятил публикацию пятилетней жертве Ходжалинского геноцида — ВИДЕО

Помощник Президента Азербайджана — завотделом Администрации главы государства по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев опубликовал в своем Twitter пост в связи с неизвестной жертвой Ходжалинского геноцида — пятилетней девочкой.

«Ее имя неизвестно, но весь Азербайджан знает и помнит ее. Дети, ставшие жертвами войны», — отметил он.

К публикации прикреплен видеоролик «Ходжалинская отметина», посвященный малолетней жертве геноцида.

Unknown victim of Khojaly genocide- 5 year old little girl. Her name is unknown but all Azerbaijan knows and remembers her. Child victims of war. #JusticeForKhojaly pic.twitter.com/MsuIp0iiIX

