Добиться мира возможно благодаря сильным и реальным возможностям, которые противники уважают. Инициатива по продаже американского оружия европейцам соответствует видению президента США Дональда Трампа о реализации мира через силу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр войны Пит Хегсет сказал перед перед началом встречи министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

Хегсет подчеркнул, что США ожидают от НАТО «огневой мощи», поскольку после саммита Альянса, который состоялся летом в Гааге, страны-члены начали выполнять обязательства, и вскоре эти обязательства превратятся в новые возможности.

По его словам, частью этого процесса является начатая инициатива PURL («Список приоритетных требований Украины»), в рамках которой европейские страны покупают американское оружие и передают Украине через НАТО, чтобы добиться мира в войне.

«Если мы чему-то научились при президентстве Дональда Трампа, так это активной реализации мира через силу. Вы добиваетесь мира, когда вы сильны. Не тогда, когда вы имеете сильные слова или указываете пальцем. Вы добиваетесь этого, когда имеете сильные и реальные возможности, которые противники уважают. Я верю, что НАТО это делает. Я верю, что инициатива PURL об этом», — подчеркнул Гегсет.

Он ожидает, что больше стран присоединятся к этой инициативе и сделают собственные взносы для закупки в США оружия для Украины с целью мирного завершения конфликта.