Хави считает, что Лионель Месси способен помочь «Барселоне».

– Да, для меня есть смысл в возвращении Месси. За футбол в этом клубе отвечаю я, и у меня нет никаких сомнений в том, что если Месси вернется, то поможет нам на футбольном уровне. Это то, о чем я сообщил президенту.

Я не сомневаюсь, не сомневаюсь, что он поможет нам, потому что он по-прежнему вносит решающий вклад, потому что он по-прежнему голоден, потому что он победитель, потому что он лидер и потому что он определяющий футболист. Он даст нам свой талант, поможет с последними передачами, со стандартными положениями, голами. Он оказывает решающее влияние на финальной трети поля, – сказал главный тренер «Барселоны».

Вот почему, учитывая то, как хочу играть я и наш штаб, я не сомневаюсь в том, что он многое нам даст. Но все зависит от него. Именно Лео сейчас будет принимать решение. (sports.ru)