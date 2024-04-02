В «Барселоне» заинтересованы в продолжении сотрудничества с нынешним наставником каталонской команды Хави.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, руководство «Барселоны» по-прежнему не приблизилось к договорённости ни с одним из тренеров, поскольку продолжает рассчитывать на продолжение сотрудничества с Хави. В клубе пытаются убедить главного тренера остаться.

Главный тренер «Барселоны» Хави дал понять руководству каталонского клуба, что в случае, если он не покинет сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона, летом команде будет необходимо усиление опытными футболистами. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Хави рассчитывает, что «Барселона» сможет подписать кого-то из следующих футболистов: полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, хавбек «Баварии» Йозуа Киммих и полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди.

Напомним, в конце января Хави заявил, что покинет каталонский клуб по окончании нынешнего сезона. После этого, отвечая на вопросы журналистов, испанский специалист не раз подтверждал, что его намерение уйти из «Барселоны» не изменилось. (championat.com)