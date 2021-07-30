Анонимная хакерская группировка белорусских «Киберпартизан» утверждает, что получила доступ к паспортной информации всех совершеннолетних жителей страны. В полученной ими базе находится до 11 миллионов записей. Об этом сообщает канал «Настоящее Время».

В подтверждение своих слов хакеры выложили в телеграме паспорта главы ЦИК страны Лидии Ермошиной, председателя Совета Республики Натальи Качановой, главы КГБ Ивана Тертеля и данные Александра Лукашенко.

Предполагаемый источник данных – информационная система «Паспорт», которая обслуживает отделения милиции и подразделения паспортно-визовой службы.

Если атака подтвердится, это может стать крупнейшей утечкой как минимум за последние несколько лет. Корреспондент «Настоящего Времени» попросил хакеров найти для него по запросу информацию. Они сделали это моментально, что, вероятнее всего, подтверждает достоверность полученной хакерами базы.

Белорусский паспорт используется как внутри страны, так и за границей, таким образом, получить его могут и дети. Паспортные столы хранят анкетные данные владельцев документа, их фотографии, адреса жительства, информацию о трудоустройстве и другую чувствительную информацию.