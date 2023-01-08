Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии, передает The Mirror.

Отмечается, что Федерация футбола Бразилии сделала запрос брату и агенту специалиста Пере Гвардиоле. Тренер заявил, что не заинтересован в предложении, отметив, что хочет продолжить работу в английской команде.

Сборная Бразилии покинула чемпионат мира — 2022 после неудачи в игре с Хорватией, основное время которой завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались подопечные Златко Далича, которые по итогам турнира стали бронзовыми призерами. Победителями турнира стали аргентинцы, которые в серии пенальти обыграли национальную команду Франции.