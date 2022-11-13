Херсон перешёл под контроль Украины. Это одно из главных поражений российских войск с начала войны. Однако гуманитарная ситуация в самом городе и окрестностях остаётся сложной. Украинские специалисты начали работы по восстановлению инфраструктуры и разминированию территорий. Введён комендантский час.

По словам губернатора Херсонской области Ярослава Янушевича, при отступлении российские войска заминировали практически все критически важные объекты. Один из руководителей областного совета Юлий Соболевский заявил, что большая часть домов остается без электричества, воды, есть трудности с подачей газа и перебои с мобильной связью. (svoboda.org)