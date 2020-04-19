Губернатор Куомо: штат Нью-Йорк прошел высшую точку

Число смертей от коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 507.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

В то же время он отметил, что показатели свидетельствуют, что кривая, показывающая уровень госпитализации, в штате снижается.

«Если данные будут такими же, если тенденция сохранится… мы прошли высшую точку, и все показатели на данный момент показывают, что мы снижаемся. Продолжится ли это снижение, зависит от того, что мы будем делать, но пока мы снижаемся. Уровень госпитализации снижается, число подключения к аппаратам ИВЛ снижается – это важно», — сказал Куомо.

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, общее число госпитализированных в штате на 18 апреля составило 16 213 человек, тогда как ранее эта цифра достигала 18 825.

«Со всеми этими хорошими новостями у нас все еще 1300 человек, которые вчера были госпитализированы. Это большое число. Это меньше, чем было – это хорошо, но это все еще много», — отметил Куомо.

«Худшие новости – мы потеряли еще 507 жителей штата Нью-Йорк. Это очень большое число», — заявил он.

Как указал губернатор, 17 апреля скончались 540 человек, 16 апреля — 630 человек, 15 апреля – 606, 14 апреля – 752, 13 апреля – 778, 12 апреля – 671, 11 апреля – 758, 10 апреля – 783, 9 апреля скончались 777 человек, 8 апреля – 799, 7 апреля – 779, 6 апреля – 731.