Грузия продлила ограничения на регулярные авиарейсы до конца апреля

Ограничения на осуществление регулярного авиасообщения, введенные Грузией с 21 марта по 21 апреля в целях предотвращения распространения коронавируса Covid-19, продлены до конца апреля, передает Грузия Online.

«Ограничения на осуществление регулярного воздушного сообщения будут действовать до 30 апреля включительно», — заявили в ведомстве. Данное решение принято в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. На время действия ЧП закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы Грузии. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

К настоящему времени спецрейсами грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines, а также иностранных авиаперевозчиков в Грузию из разных стран возвращены уже более 4,5 тыс. граждан, у которых из-за отмены регулярных рейсов возникли проблемы с возвращением на родину. Этот процесс, осуществляемый в координации с правительством Грузии, продолжается.

| 2020-04-06T00:36:47+00:00 6 апреля 2020, 09:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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