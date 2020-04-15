Грузия не признает второй раунд «президентских выборов» в «НКР»

«Грузия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и не признает «Нагорно-Карабахскую Республику».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии. В заявлении отмечается, что соседняя страна не признает второй раунд «президентских выборов» в территориальную целостность .

«Грузинская сторона не признает второго раунда «президентских выборов», состоявших в непризнанной «Нагорно-Карабахской Республике». Грузия поддерживает признанную на международном уровне территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики и мирное урегулирование конфликта на основе норм и принципов международного права», -говорится в заявлении.