Грузия не признает второй раунд «президентских выборов» в «НКР»

«Грузия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и не признает «Нагорно-Карабахскую Республику».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии. В заявлении отмечается, что соседняя страна не признает второй раунд «президентских выборов» в территориальную целостность .

«Грузинская сторона не признает второго раунда «президентских выборов», состоявших в непризнанной «Нагорно-Карабахской Республике». Грузия поддерживает признанную на международном уровне территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики и мирное урегулирование конфликта на основе норм и принципов международного права», -говорится в заявлении.

| 2020-04-15T12:02:49+00:00 15 апреля 2020, 12:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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