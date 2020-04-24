Грузия может отозвать посла в Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня заявил, что назначение Михаила Саакашвили вице-премьером Украины неприемлемо, сообщает «Спутник-Грузия».

«Украинский народ — наш братский народ, а государство Украина — наш стратегический партнер, и этого в долгосрочной перспективе ничто не изменит, никакая узкая политическая конъюнктура. Однако, назначение стратегическим партнером вице-премьером уже осужденного за тяжкие преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо, так же, как для меня неприемлемо, что президента моей страны таскали за волосы в одном из украинских ресторанов и выводили его при помощи полиции. Это тоже для меня неприемлемо. Однако за подобным шагом обязательно последует реакция. Мы пока не отозвали посла, но если решение будет принято, мы отзовем посла как минимум для консультаций», — сказал Георгий Гахария.