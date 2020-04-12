Грузия: число зараженных коронавирусом достигло 252

В Грузии до 252 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Информация размещена на правительственном сайте StopCov.

За последние сутки по стране выявлено 19 новых фактов заболевания. Из них 10 подтвердились с вечера субботы.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии зафиксировали 26 февраля. В настоящее время в клиниках страны лечение продолжают 182 пациента с коронавирусом. 60 человек выздоровели. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались.