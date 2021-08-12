Это было очень некрасиво. Попытка усидеть на двух стульях всегда и для всех оборачивалась падением между ними. Странно, что такую очевидную истину не понимают в МИД Греции. Но обо всем по порядку. Начнем с того, что буквально на днях греческое внешнеполитическое ведомство в своем аккаунте в Тwitter выразило благодарность правительству Азербайджана: «Выражаем искреннюю признательность Азербайджану за поддержку и солидарность в борьбе с лесными пожарами в Греции».

Отметим, что несколько дней правительство Греции вело борьбу с охватившими страну лесными пожарами, и помощь любого государства, в том числе и Азербайджана, сложно переоценить.

С другой стороны, наша страна всегда протягивала руку помощи всем, кто в ней остро нуждался. Азербайджан предоставил гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам, включая страны-члены Движения неприсоединения, чтобы поддержать их борьбу с пандемией COVID-19. Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на промежуточной конференции Движения неприсоединения. И все это – реальные шаги, доказывающие готовность и способность нашей страны прийти на помощь другим государствам в самый сложный для них момент. Это то, что формирует образ Азербайджана как проверенного, верного друга.

А каков имидж Армении? Вот реально, кому, когда и чем она помогла? Ответ очевиден — никогда и ничем. Это государство-паразит, способное только клянчить помощь везде, где есть шанс на ее получение. Армения, ясное дело, не помогла и Греции в момент, когда там бушевали лесные пожары. Тем удивительнее читать сообщение о том, что министр иностранных дел Греции Никос Дендиас начал оправдываться перед армянской стороной. Говоря конкретнее, он ответил на открытое письмо Армянского национального комитета Греции относительно участия посла Греции в поездке послов и дипломатов из свыше 40 стран в освобожденную от оккупации Шушу.

Армянский национальный комитет Греции называет данную поездку «организованным Алиевым шоу, с посещением оккупированного Шуши». Что является не только ложью, игнорированием того очевидного факта, что никто и никогда не признавал Шушу, как и все ранее оккупированные территории нашей страны, армянскими. Сама Армения не признавала так называемой «НКР». Плюс, конечно же, возмутительна хамская подача открытого письма. Шоу, в реальности, устраивал премьер-министр Армении Никол Пашинян, когда в пьяном угаре танцевал в Шуше. К чему все это привело — все увидели.

Увы, ничего этого не было в письме главы МИД Греции в ответ на провокационное и хамское заявление Армянского национального комитета Греции. Он, кстати, напомнил о том, что в ответ на просьбу армянских организаций страны и при координации МИД, Греция осуществила две миссии гуманитарной помощи (медицинские материалы и продовольствие) — 12 декабря 2020 года и 8 января 2021 года, демонстрируя практическую поддержку и солидарность. То есть, Греция помогала Армении, обратной же помощи не было, нет и не будет. В Армении привыкли к иждивенческой политике и не видят смысла что-то в ней менять.

Собственно, зачем им что-то менять, если «работает» иждивенческая политика?! Вон, целый глава МИД Греции оправдывается перед какой-то армянской организацией. Не перед официальным Ереваном даже, заметьте! Глава МИД Греции напомнил, что эта страна поддерживает дипломатические отношения с Азербайджаном с 1992. года. «После кризиса в двусторонних отношениях осенью 2020 года посол Греции вернулся в Баку, где в контексте своих обязанностей поддерживает контакты с официальными властями государства аккредитации и следит за местными событиями», — говорится в заявлении Никоса Дендиаса.

И тут я напомню, что в начале октября прошлого года, в самый разгар 44-дневной войны, греческий посол был отозван из Баку для консультаций. В МИД Греции тогда указали, что «азербайджанская сторона позволяет себе «безосновательные утверждения» о якобы терпимости Афин к терактам, а также попыткам вербовки боевиков-террористов и кибератакам».

Но эти факты подтвердили позже и армянские блогеры. В частности, известный армянский блогер из Москвы Роман Багдасарян в ходе своего очередного живого эфира на своей странице в Фейсбук упомянул о том, что в Греции сбором средств для помощи Армении в покупке бронежилетов и прочего военного снаряжения занималась партия «Дашнакцутюн». Ее позиции в Греции сильны. Да, в итоге разразился скандал по поводу присвоения большей части средств, но сам факт их сбора, как видим, был. А это и есть та помощь государству-оккупанту, на которую закрывала глаза Греция, что вызвало справедливое возмущение в Азербайджане.

Сейчас, кстати, есть вероятность нового кризиса в азербайджано-греческих отношениях. Потому, что глава МИД этой страны, отвечая армянской организации, позволил себе совершенно недопустимые слова и выражения. Он пишет, что «в контексте возможностей нашей страны как члена Европейского союза посольство координирует свою деятельность в Баку с нашими партнерами». А дальше – просто шокирующие признания.

«Поэтому, после шести отрицательных ответов на аналогичные приглашения, решение посла принять приглашение МИД страны, которое приняли большинство других европейских посольств, ни в коем случае не является одобрением взглядов или признанием действий принимающей стороны, не говоря уже об участии в торжествах, точнее «участие в празднованиях». Посещение проводилось в контексте координации между посольствами государств-членов ЕС, необходимости наблюдения и передачи точной информации в министерство. Мы всегда остаемся рядом с вами, в контексте нашего тесного сотрудничества», — говорится в письме главы МИД Греции.

Как все это понимать? Нет, я не только про шесть отказов посещать освобожденную Шушу, что само по себе является возмутительным шагом со стороны Греции. Там решили поиграть в разведчиков. Иначе и не прокомментируешь фразы про «необходимость наблюдения и передачи точной информации в министерство». Что значит фраза о том, что посещение послом Греции в нашей стране освобожденной Шуши «ни в коем случае не является одобрением взглядов или признанием действий принимающей стороны»?! То есть, глава МИД Греции не согласен с итогами 44-дневной войны, освобождением из под длившейся почти тридцать лет оккупации наших земель? Он не признает Шушу азербайджанской, он не признает территориальную целостность Азербайджана?!

Что это за фраза — «мы всегда остаемся с вами»? С кем — с Арменией, которая три десятка лет держала под оккупацией наши земли, не возвращает карты минных полей и не соглашается на взаимное признание границ?! Вопросов очень много. Но один вывод уже можно сделать прямо сейчас. Греция никогда не была и не будет не только дружественным, но и нейтральным государством. Она открыто поддерживала и поддерживает Армению. Несмотря на то, что это Азербайджан, а не Армения, протянул ей руку помощи в момент лесных пожаров.