Граждане Азербайджана продолжают приходить к посольству Турции в Баку, чтобы почтить память погибших в результате разрушительного землетрясения.

Как сообщает во вторник Trend, жители столицы несут цветы и венки к посольству в знак скорби по жертвам землетрясения.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 974 человек.