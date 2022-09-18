18 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщила пресс-служба Президента.

В ходе телефонного разговора была отмечена важность продолжения усилий по укреплению достигнутого режима прекращения огня, обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе, нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе переговоров по мирному договору, открытию транспортных коридоров.

Предыдущий звонок от Блинкена поступил Ильхаму Алиеву 13 сентября.