Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Вьетнам на следующей неделе, сообщает Reuters.

Об этом рассказал сенатор США Джефф Меркли, который выступал на пресс-конференции по случаю визита американских конгрессменов во Вьетнам.

«На следующей неделе здесь будет госсекретарь», — сказал он.

По его словам, этот визит состоится в рамках курса Вашингтона на укрепление дипломатических отношений с Ханоем.

Ожидается, что Блинкен посетит Вьетнам 15 апреля, прежде чем отправиться на встречу министров иностранных дел стран «большой семерки», которая пройдет в Японии с 16 по 18 апреля.