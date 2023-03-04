Власти России расписались в неспособности защитить всю критически важную инфраструктуру страны от украинских атак. С учетом размеров государства «всегда найдется лазейка», через которую на его территорию может залететь ударный беспилотник, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В связи с этим он предложил российским корпорациям самим закупать системы противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами, поскольку средства Минобороны «сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов». По мнению депутата, подобный вклад бизнеса в безопасность позволит защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.

«Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты», — заявил Каратполов.

Он также отметил, что информация об уже существующих системах ПВО, включая их параметры, уже известна украинским военным, поскольку у них есть средства разведки; кроме того, такие данные им предоставляют страны НАТО. «То есть они примерно знают, где наши средства ПВО находятся, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны, вполне возможно», — отметил Картаполов.

Депутат считает нужным заставить российских бизнесменов закупать средства противодействия дронам на постоянной основе, даже в случае окончания войны в Украине. По его словам, системы ПВО пригодятся и в дальнейшем «для противодействия террористам».

28 февраля российские регионы попали под крупнейшую с начала войны атаку дронов, которая затронула территории в сотнях километров от линии фронта. Беспилотники были замечены в Брянской и Белгородской областях, непосредственно граничащих с Украиной, а также в Ленинградской области и Краснодарском крае. Еще один дрон, начиненный взрывчаткой, упал в Подмосковье в деревне Губастово. Им оказался ударный БПЛА UJ-22 Airborne украинского производителя «Укрджет». Расстояние от Губастова до центра Москвы — около 95 км — он смог бы преодолеть примерно за 40 минут. (moscowtimes.ru)