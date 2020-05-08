Госдеп обвинил РФ в помощи переброске наемников из Сирии в Ливию

Спецпредставитель Госдепартамента США Джеймс Джеффри заявил, что Россия якобы помогает боевикам из Сирии перебраться в Ливию. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американские дипломаты уверены, что Москва якобы сотрудничает с президентом Сирии Башаром Асадом по данному вопросу, речь идет о переброске боевиков из третьих стран или самих сирийцев, а также оборудования.

При этом каких-либо доказательств Джеффри не привел.

Первый заместитель помощника госсекретаря США Генри Вустер утверждает, что «сирийские наемники» сражаются на обеих сторонах — и с ПНС (международно признанным Правительством национального согласия), и с ЛНА (Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара).

Россия ранее неоднократно опровергала подобные заявления в свой адрес.