Окружной суд Гааги отклонил иск к компании Shell четырех гражданок Нигерии, чьи мужья были казнены в 1995 году за организацию акций протеста против разработки месторождений нефти в дельте реки Нигер. Решение опубликовано в среду на сайте инстанции.

Суд заявил, что истцы не смогли доказать, что нигерийская управляющая компания, входящая в группу Shell, «была вовлечена в подкуп свидетелей, а их показания сыграли роль в вынесении обвинительного приговора и/или аресте <…> их супругов».

Как утверждает обвинение, Shell в 1990-х несколько раз обращалась к правительству Нигерии с просьбой принять меры в отношении активистов, выступающих против разработки месторождений нефти в регионе Огонилэнд из-за вреда окружающей среде. Девять активистов в итоге были арестованы и приговорены к смертной казни военным судом. Одним из них был известный нигерийский писатель Кен Саро-Вива.

Вдовы четырех осужденных обратились в голландский суд после того, как исчерпали все правовые возможности добиться справедливости в Нигерии. Сама компания отрицает вину.

В ходе слушаний некоторые свидетели заявили, что были подкуплены представителями Shell для дачи ложных показаний. Однако суд пришел к выводу, что заявления этих свидетелей основываются на предположениях и интерпретациях и недостаточны для того, чтобы признать ответственность Shell.

Одна из вдов по имени Эстер Киобел сказала, что не собирается сдаваться и рассматривает возможность подачи апелляции. «Мы не можем сделать этого (добиться правды — прим. ТАСС) в Нигерии, потому что они там все заодно, — отметила она. — Но я хочу, чтобы они были реабилитированы. Это все, что я хочу, и это то, за что я борюсь».