Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амиром Абдоллахианом.

Как сообщили АПА в Министерстве иностранных дел (МИД), министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности проекты, реализуемые в рамках договоренностей, достигнутых в торгово-экономической и транспортной сферах.

В то же время было выражено намерение активизировать работу «Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран» с назначением нового иранского сопредседателя комиссии.

Стороны также обсудили постконфликтную ситуацию в регионе, а также более широкие региональные вопросы.

В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.