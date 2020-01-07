Глава Пентагона заявил, что США намерены положить конец войне с Ираном

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон хочет не развязать войну с Ираном, а, напротив, положить ей конец.

Как передает ТАСС, с соответствующим заявлением глава Пентагона выступил в интервью телекомпании Си-эн-эн.

«Мы не собираемся начинать войну с Ираном, а готовимся к тому, чтобы положить ей конец. — подчеркнул Эспер. — Как я говорил многим своим коллегам во время бесед в последние несколько дней, мы хотим, чтобы произошла деэскалация ситуации и чтобы Тегеран начал переговоры с нами. Мы считаем, что в настоящее время это было бы лучше всего».

В ответ на вопрос ведущей о том, считает ли он целесообразным убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касыма Сулеймани, глава американского Минобороны отметил, что иранский генерал «был пойман с поличным». «Дело в том, что Сулеймани был пойман с поличным в Багдаде. Один лидер террористической организации встречался с другим террористическим лидером, чтобы синхронизировать и спланировать дополнительные атаки на американских военных, дипломатов или объекты, — сказал Эспер. — Я думаю, мы приняли правильные меры, устранив этих игроков с поля боя».