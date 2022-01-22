Глава МВД Сербии Александар Вулин заявил о подготовке покушения на президента республики Александара Вучича. Об этом министр сообщил в пятницу, 21 января, журналистам, пишет ТАСС.

«Мы получили оперативную информацию о существовании организованной преступной группы, которая ставит своей целью покушение на Александара Вучича», — сказал министр.

Вулин отметил, что оперативная информация поступила из одной из стран ЕС. Главой ОПГ министр назвал криминального авторитета Радое Звицера, главу Кавачского криминального клана.

Ранее, в начале 2020 года, Вулин также выступил с заявлением, что полиция располагает оперативными данными о том, что на президента страны готовилось покушение. Кроме того, Вулин сообщил, что лидера страны прослушивали высшие чины МВД, задокументировано свыше 1,5 тыс. таких записей. Он также высказал опасение, что задержанные представители мафии находились в сговоре с представителями МВД, что предстоит доказать или опровергнуть в рамках уголовного дела.