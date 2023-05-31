Вооруженные силы Сербии полны решимости и готовы выполнять все поставленные задачи. Об этом в среду заявил министр обороны республики Милош Вучевич.

«Сегодня я обошел часть задействованных [в развертывании у административной границы с Косовом] сил армии Сербии. Во время обхода я беседовал с военнослужащими Вооруженных сил Сербии на местах дислокации и отдельных территориях и убедился в их готовности и решимости выполнять все порученные задачи. У меня была возможность оценить готовность военнослужащих Вооруженных сил Сербии, а также высокую мораль, которая их отличает», — написал глава оборонного ведомства в Twitter.

Вучевич уже указывал на то, что Вооруженные силы Сербии не могут игнорировать насилие над сербами в Косове и Метохии и вынуждены будут реагировать на убийства своих сограждан. Ранее ВС Сербии были приведены в повышенную готовность с связи с обострением на севере Косова и Метохии.