Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о новом режиме санкций в отношении России, который будет готов к 10 февраля и может быть применен в случае ее вторжения на Украину.

«Поддерживаете ли вы агрессию России против Украины или вы важны для Кремля, у нас будут полномочия, чтобы применить к вам санкции», — сказала глава Форин оффиса, выступая в понедельник в Палате общин британского парламента. Возможные рестриктивые меры в отношении Москвы она назвала самыми жесткими за все время. «Ничего нельзя исключать, и нигде не получится скрыться. Это равнозначно самому жесткому санкционному режиму против России, который мы когда-либо имели, и это станет самым большим изменением подхода с момента выхода из Европейского союза», — добавила Трасс.

Она пояснила, что в рамках нового санкционного законодательства Лондон получит возможность применять ограничительные меры в отношении любых российских компаний, связанных с Кремлем. (ТАСС)